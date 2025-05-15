Неповнолітні за кермом мотоцикла: ще одна ДТП на Тернопільщині з травмованим підлітком

Ще один випадок, який вкотре підтверджує небезпеку кермування мототранспортом дітьми. 14 травня на Чортківщині у ДТП травмувався 17-річний юнак. Його у важкому стані доправили до лікарні — з численними травмами та переломами.

Аварія сталася близько 13:30. За попередніми даними поліції, підліток не впорався з керуванням незареєстрованим мотоциклом Lifan 200. Причиною аварії могли стати перевищення швидкості та недосвідченість водія. Юнак з’їхав з дороги та перекинувся. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У постраждалого відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

Це не поодинокий випадок: діти та підлітки дедалі частіше потрапляють у серйозні аварії, керуючи скутерами чи мотоциклами без належного досвіду, захисту чи документів. Часто такий транспорт — незареєстрований, без номерів, шоломів і базових знань правил дорожнього руху.

Поліція закликає батьків бути відповідальними: не дозволяти дітям сідати за кермо небезпечного транспорту, пояснювати наслідки та контролювати, що підлітки роблять у вільний час. Дорога — не місце для експериментів.