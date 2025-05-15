Тернопільські музичні вечори: від “Sunrise Mass” до джазової рапсодії

З 12 по 29 травня Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької перетворюється на осередок музичного натхнення. У рамках проєкту «Тернопільські музичні вечори» викладачі, студенти та колективи коледжу запрошують тернополян і гостей міста на серію концертів, які відкривають світ академічної та сучасної музики.

У програмі:

🎼 25 травня о 16:00 — “Полярне сяйво”

Хор «Соломія» та камерний оркестр запрошують у світ духовної музики. Ключова композиція — «Sunrise Mass» норвезького композитора Оли Яйло, що занурює у глибоку музичну медитацію.

🎻 27 травня о 18:00 — “Від романтизму до джазу”

Симфонічний оркестр ТМФК проведе слухачів від класики Шопена і Сібеліуса — до яскравої джазової «Рапсодії в стилі блюз» Джорджа Гершвіна. У концерті беруть участь знані солісти та викладачі коледжу.

🎤 29 травня о 17:00 — “Живе Соломія у наших серцях”

Фінальний концерт — це синтез вокального, хорового та інструментального мистецтва. Програма вшановує спадок коледжу, натхненний іменем Соломії Крушельницької.

📍 Місце проведення: Великий концертний зал ТМФК ім. Соломії Крушельницької (м. Тернопіль, бул. Шевченка, 17)

🎫 Квитки: у касі коледжу або онлайн на karabas.com

Організатори закликають тернополян не проґавити можливість почути, як звучить справжнє мистецтво, народжене молодими талантами та підтримане досвідом педагогів.