Хвилина мовчання на честь Андрія ІВАНЦІВА

Андрій ІВАНЦІВ, якого друзі лагідно називали “Чікі”, був людиною, яка завжди вірила, що “все буде добре”. 53-річний музикант, саксофоніст, учасник рок-гурту “Коктейль”, він дарував радість людям через музику та свою неймовірну життєлюбність.

Народжений у Тернополі, Андрій з дитинства захоплювався водними видами спорту, тренувався на вітрильних яхтах. Після навчання в Теребовлянському училищі культури та Рівненському інституті культури працював у школі, займався художньою самодіяльністю.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, він без вагань пішов захищати Україну. 4 березня 2022 року вступив до лав Національної Гвардії, спочатку служив у Тернополі, а згодом вирушив на східний фронт.

“Все буде чікі!” – ці слова стали його останнім повідомленням рідним перед тим, як 15 листопада 2024 року він загинув поблизу Гродівки на Донеччині.

У глибокій скорботі залишились дружина Ірина, син Владислав та сестра Ольга, для яких він був опорою, надією і світлом.