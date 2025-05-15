Хвилина мовчання на честь Тараса БУРАЧКА

Тарас БУРАЧОК був старшим навідником реактивної артилерії. Він мав 45 років, коли загинув 11 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Курської області.

Родом із села Підгайчики на Тернопільщині, він жив із сім’єю в Тернополі. Коли навесні 2024 року країна покликала, Тарас не вагався – пішов захищати Україну.

Побратими згадують його як надійного, мужнього воїна. “Тарас назавжди залишиться у наших серцях як вірний, надійний, мужній герой”, – говорять ті, хто його знав.

Коли домовину з тілом захисника привезли до Теребовлі, люди зустрічали його на колінах, з молитвою та сльозами на очах.

За свій подвиг Тарас БУРАЧОК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишилися дружина Наталія, син Владислав, донька Вікторія, батьки та сестра, для яких він назавжди залишиться прикладом відданості та любові до України.