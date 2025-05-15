Тернопільщина знову під атакою: знову 11 ворожих дронів над областю, одна ціль збита

Вранці 15 травня під час оголошеної повітряної тривоги над Тернопільщиною було зафіксовано проліт 11 ворожих ударних дронів. Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.

За його словами, сили протиповітряної оборони знищили одну повітряну ціль на території Кременецького району. Інші безпілотники або зникли з радарів, або перемістилися у напрямку сусідніх областей.

“За попередньою оперативною інформацією, внаслідок цієї атаки постраждалих серед населення та пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Дякуємо силам ППО за службу!” – зазначив очільник області.

Це вже друга повітряна атака на Тернопільщину за останні дві доби. У ніч на 14 травня область також стала мішенню масованого удару дронами-камікадзе: тоді було зафіксовано 12 ворожих БпЛА. Сили ППО збили дві цілі у Кременецькому районі. Внаслідок атаки не було жертв, однак у Шумській громаді зафіксовано незначні пошкодження кількох приватних домогосподарств та одного нежитлового приміщення.

Обласна військова адміністрація нагадує мешканцям про важливість дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги та закликає не ігнорувати сигнали оповіщення.