785 тисяч боргу: тернопільська агрофірма не платила за землю

За позовом Бережанської окружної прокуратури Господарський суд Тернопільської області розірвав договори оренди з агропідприємством та зобов’язав його повернути Нараївській територіальній громаді 66 гектарів землі.

Прокурори встановили, що орендар систематично не сплачував плату за користування 12 земельними ділянками комунальної власності загальною площею понад 66 га. Через тривалу заборгованість підприємство порушило умови договорів оренди, що стало підставою для звернення до суду.

Загальний податковий борг агропідприємства перед бюджетом громади становить понад 785 тисяч гривень. Як зазначають у прокуратурі, така поведінка орендаря порушує право громади на ефективне використання свого майна та негативно впливає на фінансову стабільність органу місцевого самоврядування, особливо в умовах воєнного стану.

Суд повністю задовольнив позовні вимоги прокуратури: договори оренди розірвано, реєстрацію права оренди скасовано, а земельні ділянки мають бути повернуті громаді.

Після набрання рішенням законної сили, Нараївська громада зможе знову передати ці землі в оренду на прозорих умовах і відновити надходження до місцевого бюджету.