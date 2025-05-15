«Креатор-Буд» продовжує підтримувати збірну з художньої гімнастики

Ми віримо в силу спорту та майбутнє, яке починається вже сьогодні. Нещодавно голова нашої компанії — Ігор Гуда завітав на тренування гімнасток, щоб особисто підтримати команду. А також обговорити, як зробити спорт більш доступним завдяки нашим проєктам.



Наприклад, спортивні студії та дитячі садочки з гімнастичними програмами прямо у нових житлових комплексах. Бо ми віримо: здорове та активне дитинство — це міцна основа сильного майбутнього.

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