“Ви підозрюєтесь у держзраді”: нова схема обману вже працює на Тернопільщині

Поліція Тернопільщини попереджає про нову небезпечну схему шахрайства. Зловмисники представляються слідчими силових структур та звинувачують людей у вигаданих кримінальних справах, зокрема – у державній зраді.

Жертвою такої афери стала 68-річна жителька Тернополя, яка втратила понад 400 тисяч гривень. Як повідомляє поліція, ще на початку травня жінці зателефонував невідомий, який представився співробітником силової структури. Чоловік заявив, що проти неї порушено справу за державну зраду через нібито купівлю ліків у осіб із тимчасово окупованої території.

Аферист переконав пенсіонерку, що може «пом’якшити ситуацію», якщо вона перерахує кошти на електронний гаманець. Жінка, перебуваючи у стані шоку, наступного дня в обміннику перевела 9100 доларів США та 1000 євро за вказаним номером. Лише згодом вона усвідомила, що стала жертвою шахраїв.

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії та розшук зловмисника.

Правоохоронці вкотре нагадують:

Жоден правоохоронець не має права вимагати гроші за «врегулювання справи».

Якщо вам надходять подібні дзвінки — зберігайте спокій, завершіть розмову та зверніться до поліції.

Не передавайте та не надсилайте гроші невідомим особам, навіть якщо вони називаються посадовцями.