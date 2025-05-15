Загадковий Лейпциг: як організувати поїздку самостійно?

Лейпциг — місто, розташоване у східній частині Німеччини, у федеральній землі Саксонія. Це важливий транспортний і культурний центр. Він має зручне залізничне та автомобільне сполучення з різними куточками країни, а також власний аеропорт — Leipzig/Halle Airport. Тому може сміливо використовуватися, як місце пересадки у складних маршрутах.

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Чому варто відвідати Лейпциг у 2025 році?

Це місто має безліч музеїв, туристичних локацій та історичних пам’яток. Цікаво просто прогулятися його вулицями та відчути справжній дух Німеччини. Якщо ж плануєте провести час активно та з користю, то не пропустіть визначні події, заплановані на цей рік.

Музичні концерти та фестивалі

З 12 до 22 червня в Лейпцигу проходить Bachfest Leipzig. Цього року він припадає на 275-ту річницю смерті Йоганна Себастьяна Баха, заплановане проведення концертів, виставок та тематичних турів. Локацію вибрали не випадково — саме в цьому місті композитор провів 27 років свого життя.

15–17 серпня 2025 відбудеться Highfield Festival — популярний рок-фестиваль на березі озера, з виступами відомих артистів.

Виставки та конгреси

В Лейпцигу проходять також конференції з логістики, питань охорони здоров’я, різних галузей промисловості. У вересні 2025 відбудеться TravelTalk Congress — захід для професіоналів туристичної галузі. Тут визначають майбутні тенденції, демонструють інновації та прогресивні розробки.

Що можна подивитися поза сезоном та часом?

Історичні та культурні пам’ятки, які є в Лейпцигу:

Меморіал Битви народів — монумент, присвячений битві 1813 року, з оглядовим майданчиком, що відкриває панораму міста;

Церква Святого Фоми — місце, де працював Бах, а сьогодні там виступає знаменитий хор Thomanerchor;

Музей Баха — присвячений життю та творчості композитора, з інтерактивними експозиціями та архівами.

В цьому мальовничому куточку країни знайдуться розваги для всієї родини. Відвідайте зоопарк Лейпцига — один з найсучасніших в Європі. Тут представлено понад 850 видів тварин та є унікальний тропічний павільйон. Головний вокзал Лейпцига також є торговим центром з понад 140 магазинами та ресторанами.

Туристів чекає ще багато цікавого в Лейпцигу: від затишних оглядових майданчиків до неймовірних гастрономічних вражень від місцевої кухні. Залишається тільки забронювати поїздку з Benz Express та мчати назустріч неймовірним пригодам.