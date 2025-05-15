Український актор та військовослужбовець Максим Неліпа загинув на війні

Український актор, телеведучий і військовослужбовець Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на фронті. Йому було 48 років. Про це повідомила його дружина Тамара Неліпа, зазначивши, що наразі триває слідство щодо обставин загибелі.

Максим Неліпа був відомий як гравець КВК, шоумен та ведучий низки програм на українському телебаченні, зокрема “Народна зірка”, а також учасником проєктів “Дизель Студіо” . У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він добровільно вступив до лав Збройних сил України.

У січні 2025 року Неліпа отримав важке поранення на фронті, переніс кілька операцій у Дніпрі та після реабілітації знову повернувся до служби.

Колеги та друзі висловлюють щирі співчуття родині Максима Неліпи, згадуючи його як талановитого артиста та відданого захисника України.