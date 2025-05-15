Клен і сосна — на дрова: у Тернополі затримали чоловіка за вирубку в Парку Здоров’я

Під час профілактичних заходів працівники сектору водної поліції Тернопільського районного управління викрили факт незаконної порубки дерев на території Парку Здоров’я — об’єкта природно-заповідного фонду.

Правопорушником виявився 54-річний житель Тернополя. Як встановили правоохоронці, чоловік за допомогою бензопили здійснив самовільну вирубку дерев порід клен та сосна.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Речові докази — зокрема знаряддя злочину — вилучено.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу у природно-заповідному фонді). Згідно із законодавством, фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Поліція наголошує: за злочини проти довкілля передбачена кримінальна відповідальність. Закликаємо громадян поважати природоохоронне законодавство та повідомляти про подібні випадки до правоохоронних органів.