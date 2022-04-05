Українці можуть долучитися до добровільних формувань цивільного захисту, аби допомагати у ліквідації наслідків російської агресії. Про це повідомила ДСНС України.

«Громадяни, які бажають брати участь в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України: розборі завалів, рятуванні людей, наданні допомоги потерпілим, розвантаженні гуманітарних вантажів та інших заходів, можуть долучитися до добровільних формувань цивільного захисту», — ДСНС України

Вказані добровільні формування утворюються на тимчасовій основі місцевою владою.

Заповнити анкету можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYY21MZSZz8gllUbx8RBmleY0hj7myMtm1tOvhEBNjjoUBTQ/viewform

Там слід вказати свою область, місце проживання, ПІБ, стать, вік та контакти.