Хвилина мовчання на честь Анатолія ГНІДОГО

Анатолій ГНІДИЙ був людиною, яка в 50 років не вагалася стати на захист України. Коли його родина знайшла прихисток у Тернополі від жахіть війни, він обрав інший шлях – пішов боронити рідну землю.

Народжений у Запорізькій області, Анатолій став артилеристом, щоб тримати ворога на відстані від українських міст і сіл. Його досвідчені руки керували самохідною артилерійською установкою, даруючи надію побратимам на передовій.

22 листопада 2022 року біля Спірного на Донеччині обірвалося життя старшого солдата. Він загинув, захищаючи кожен клаптик української землі, кожну родину, кожне майбутнє.

Анатолій назавжди залишиться у пам’яті дружини Світлани та сина, які бережуть спогади про люблячого чоловіка й батька.

За мужність і самопожертву Анатолій ГНІДИЙ посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».