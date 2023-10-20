У Тернополі вийдуть на акцію, щоб нагадати про полонених оборонців Маріуполя



Free Mariupol defenders. Близько 700 воїнів бригади “Азов” досі перебувають у полоні. Рідні захисників та всі небайдужі вже цієї неділі вийдуть на Театральний майдан Тернополя, аби вкотре нагадати, що тепер ми маємо боротися за тих, хто боровся за нас там.

“Оборона Маріуполя тривала 86 днів. Хлопці, ризикуючи своїм життям, захищали всіх нас. Тепер наш з вами обов’язокборотися за них, поки останній військовослужбовець не повернеться додому з полону”, – написала на своїй сторінці в Instagram дружина полоненого захисника Наталія Дубиніна.

Акція відбудеться цієї неділі, 22 жовтня, о 13.00.Ти