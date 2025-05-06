Додому повернулися четверо захисників із Тернопільщини!

Сьогоднішній день приніс радісну звістку для всієї України — з російського полону було звільнено 205 українських захисників. Серед них — четверо наших земляків із Тернопільщини!

Квас О.С., 1983 р.н.

Кисляк В.В., 1972 р.н.,

Петрович Н.С., 2002 р.н.,

Семчишин О.І , 2001 р.н.,

Це не просто подія — це надія, це перемога людяності, це ще один крок до відновлення справедливості. Наші воїни, які перебували у нелюдських умовах у російських тюрмах, нарешті вдома. Серед звільнених — оборонці Маріуполя, герої, які боронили найгарячіші точки фронту.

Президент Володимир Зеленський наголосив:

«Наші — вільні. Наші — вдома».

Глава держави подякував усім, хто долучився до цього обміну, особливо міжнародним партнерам — Об’єднаним Арабським Еміратам, які виступили посередниками.

Дякуємо кожному, хто щодня працює заради повернення наших воїнів!

Нехай усі українські родини дочекаються своїх героїв!

Слава Україні! Героям слава!