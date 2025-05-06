Будівництво, земля і туалетний папір: шахрайська схема тернополянина на мільйони

Тернополянина підозрюють у привласненні понад 2 млн грн, зокрема коштів інвесторів зі США

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури директору одного з місцевих підприємств повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Правопорушення кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України — вчинене повторно, у змові з іншими особами та в особливо великому розмірі.

Слідство встановило, що у 2020 році житель Тернополя заснував товариство з обмеженою відповідальністю спільно з громадянами США та став його директором. Після зведення житлового будинку в селі Велика Березовиця підозрюваний продав квартири, що належали ТОВ, і привласнив понад 750 тис. грн. Іноземні інвестори не отримали жодної частки від прибутку.

Згодом, використовуючи кошти компанії, директор придбав нежитлові приміщення площею понад 1300 кв. м та земельну ділянку у Тернопільському районі, нібито для запуску виробництва туалетного паперу. Однак, як виявило слідство, справжньою метою було особисте збагачення. Залучивши до схеми свою дружину, підозрюваний незаконно переоформив майно на іншу юрособу, продав його та заволодів понад 2,2 млн грн.

На майно фігуранта справи загальною вартістю понад 1,7 млн грн накладено арешт. Його передано в управління Національному агентству з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному. Досудове розслідування триває під керівництвом слідчих територіального управління ДБР, розташованого у Львові.