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Війна 

Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни: що потрібно знати

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Якщо ви або ваші близькі отримали інвалідність через поранення, контузію чи інше ушкодження здоров’я внаслідок війни — ви маєте право на офіційний статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Цей статус підтверджується спеціальним посвідченням, яке дає доступ до низки пільг і соціальних гарантій.
‼️ Що дає статус:
✅ Безкоштовне або пільгове лікування та реабілітацію
✅ Знижки на оплату комунальних послуг
✅ Пріоритетне забезпечення технічними та реабілітаційними засобами
✅ Пільги на транспорт, медичне обслуговування, санаторно-курортне лікування
✅ Право на соціальну допомогу та забезпечення житлом
❓Як отримати посвідчення:
1. Пройти медико-соціальну експертизу (МСЕК)
2. Надати документи, що підтверджують участь у військових діях або отримані ушкодження
3. Звернутись до органів соцзахисту або ЦНАПу для оформлення посвідчення
🇺🇦 Це не просто документ — це визнання вашого подвигу й жертви, а також підтримка, на яку ви маєте повне право.
📌 Послугою ви можете скористатись у ЦНАПі незалежно від місця проживання

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