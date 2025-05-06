Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни: що потрібно знати

Якщо ви або ваші близькі отримали інвалідність через поранення, контузію чи інше ушкодження здоров’я внаслідок війни — ви маєте право на офіційний статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Цей статус підтверджується спеціальним посвідченням, яке дає доступ до низки пільг і соціальних гарантій.