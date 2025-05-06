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Новини Тернополя 

Позбавлений прав, п’яний і знову за кермом: у Тернополі водій влаштував ДТП та втік

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На вулиці Василя Ярмуша у Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода без потерпілих: водій вантажівки Mercedes не втримав контроль над авто, що спричинило зіткнення з припаркованим Citroën. Після аварії винуватець утік з місця події.

Патрульні швидко розшукали порушника — його зупинили вже на вулиці Микулинецькій. За кермом перебував чоловік із явними ознаками алкогольного сп’яніння. Алкотестер Drager показав 0,73 проміле.

Поліцейські встановили: керманич позбавлений права керування на 10 років і вже неодноразово притягувався до відповідальності за подібні правопорушення. Але попри це — знову за кермом, знову напідпитку.

На водія складено низку адміністративних матеріалів:

  • за ст. 124 КУпАП — порушення, що спричинило ДТП;
  • за ст. 122-4 КУпАП — залишення місця пригоди;
  • за ч. 5 ст. 126 КУпАП — повторне керування без прав;
  • за ч. 2 ст. 130 КУпАП — повторне керування в стані сп’яніння протягом року.

Кінцеве слово — за судом.

Поліція закликає: будьте відповідальними за кермом! Подібні дії ставлять під загрозу життя і безпеку всіх учасників дорожнього руху.

 

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