У Чорткові від утоплення врятували чоловіка

5 травня о 10:43 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у м. Чортків на вул. Шопена в річці Серет тоне людина. На місце події направлено черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. По прибуттю на місце виклику у воді виявлено потерпілого у стані свідомості. Його врятували за допомогою спецобладнання, доставили на берег і передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Поділіться:









