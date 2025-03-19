Пожежа в Миколаївському соборі Кременця: святиню врятовано від вогню

19 березня о 08:56 на території Миколаївського собору в Кременці сталася пожежа в одній з келій святині, розташованій на вулиці Шевченка. За повідомленням рятувальників, загоряння було вчасно виявлено, і на місце події негайно виїхав черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Кременець.

Пожежникам вдалося оперативно ліквідувати вогонь та врятувати собор від значних пошкоджень. Причина пожежі наразі встановлюється, однак важливо, що внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав.

Миколаївський собор є важливим історичним та культурним обʼєктом для Кременця, і його порятунок від вогню став важливою подією для місцевої громади.

Про Миколаївський собор у Кременці

Миколаївський собор є однією з найважливіших історичних та архітектурних памʼяток Кременця. Спочатку на цьому місці був деревʼяний костел Успіння Пресвятої Богородиці, заснований у 1538 році. У 1606 році було розпочато будівництво камʼяного костелу та монастиря францисканців. Після закриття монастиря у 1832 році його територію та споруди передали православній церкві.

У грудні 2023 року в соборі вперше за 191 рік пролунала молитва українською мовою, що стало значущою подією для місцевої громади.

Нещодавно, у березні 2024 року, під час дослідження підземель собору було виявлено порушення поховань, що викликало обурення серед науковців та громадськості.

Попри ці виклики, Миколаївський собор залишається важливим символом культурної та духовної спадщини Кременця.