У США суд визнав неконституційним закриття USAID
Окружний суддя США Теодор Чуанг постановив, що Ілон Маск та його Департамент з питань ефективності уряду (DOGE), ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це пише The Hill.
Зазначається, що рішення судді на користь 26 нинішніх і колишніх працівників USAID має на меті «відтермінувати передчасне, остаточне закриття» агентства, поки триває судовий процес.
Рішення вимагає від DOGE відновити доступ до електронної пошти та систем нинішнім співробітникам USAID і забороняє персоналу DOGE здійснювати будь-які дії, повʼязані з агентством, без спеціального дозволу посадової особи USAID.
Зокрема, їм забороняється:
- відправляти співробітників в адміністративну відпустку;
- звільняти співробітників USAID;
- закривати будівлі, бюро чи офіси агентства;
- видаляти вміст вебсайтів USAID.