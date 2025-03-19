13:46 | 19.03.2025
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Війна 

У США суд визнав неконституційним закриття USAID

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Окружний суддя США Теодор Чуанг постановив, що Ілон Маск та його Департамент з питань ефективності уряду (DOGE), ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це пише The Hill.

Зазначається, що рішення судді на користь 26 нинішніх і колишніх працівників USAID має на меті «відтермінувати передчасне, остаточне закриття» агентства, поки триває судовий процес.

Рішення вимагає від DOGE відновити доступ до електронної пошти та систем нинішнім співробітникам USAID і забороняє персоналу DOGE здійснювати будь-які дії, повʼязані з агентством, без спеціального дозволу посадової особи USAID.

Зокрема, їм забороняється:

  • відправляти співробітників в адміністративну відпустку;
  • звільняти співробітників USAID;
  • закривати будівлі, бюро чи офіси агентства;
  • видаляти вміст вебсайтів USAID.

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