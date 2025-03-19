У США суд визнав неконституційним закриття USAID

Окружний суддя США Теодор Чуанг постановив, що Ілон Маск та його Департамент з питань ефективності уряду (DOGE), ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це пише The Hill.

Зазначається, що рішення судді на користь 26 нинішніх і колишніх працівників USAID має на меті «відтермінувати передчасне, остаточне закриття» агентства, поки триває судовий процес.

Рішення вимагає від DOGE відновити доступ до електронної пошти та систем нинішнім співробітникам USAID і забороняє персоналу DOGE здійснювати будь-які дії, повʼязані з агентством, без спеціального дозволу посадової особи USAID.

Зокрема, їм забороняється:

відправляти співробітників в адміністративну відпустку;

звільняти співробітників USAID;

закривати будівлі, бюро чи офіси агентства;

видаляти вміст вебсайтів USAID.