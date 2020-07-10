У Кременецькому ботанічному саду рясно квітують «дерева щастя»

Американська гостя з сімейства агавових стане прикрасою будь-якої земельної ділянки. Це теплолюбний кущ або низьке дерево родом із тропіків та субтропіків.

Запилює його лише один вид метелика. І хоча ця рослина не радує господарів своїми плодами, зате милує око красивими великими квітами у вигляді дзвіночків. Коли квітує, сотні їх, тендітних, справді вражають. На батьківщині вона – не лише елемент декору, а й промислова культура. Із соку її квітів добувають цукор. Із волокон, здобутих із листя, виготовляють мотузки.

Ця дивовижна рослина, яка нині прижилася на обійстях як досвідчених садоводів, так і любителів, – юка. Називають її «деревом щастя». Вважають, що вона приносить удачу і благополуччя своїм власникам.

Особливо ефектні юки в ландшафтному дизайні та озелененні. Створивши у своєму саду “міні-експозицію” з юк, ви, безперечно, забезпечите собі хороший настрій.

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