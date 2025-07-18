У Тернополі ранок розпочався з надзвичайної ситуації: горіла десятиповерхівка

У Тернополі ранок розпочався з надзвичайної ситуації: о 05:17 надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку на вул. Тролейбусна. Займання сталося в одній з квартир на восьмому поверсі десятиповерхівки, і вогонь охопив площу близько 5 квадратних метрів.

Оперативні дії рятувальників дозволили локалізувати пожежу вже о 05:42, а через п’ять хвилин вогонь був повністю ліквідований. Поки співробітники ДСНС боролися з полум’ям, 12 мешканців верхніх поверхів були евакуйовані. Завдяки швидким та професійним діям рятувальників вдалося уникнути постраждалих.

Для гасіння пожежі було залучено 12 рятувальників та 4 одиниці техніки, серед яких дві пожежні автоцистерни, автодрабина та аварійно-рятувальний автомобіль.

Зараз фахівці ДСНС з’ясовують обставини виникнення пожежі та можливі матеріальні збитки.

ДСНС нагадує громадянам, що дотримання правил пожежної безпеки в побуті є важливим для запобігання подібним інцидентам. Особливо важливо не залишати електроприлади без нагляду та бути пильними, адже саме це забезпечує нашу безпеку.