Смертельна ДТП на Кременеччині: загинув 19-річний мотоцикліст

На Кременеччині 18 липня сталася аварія зі смертельним наслідком. 19-річний юнак, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїзної частини, з’їхав у кювет і перекинувся.

Від отриманих травм молодий чоловік загинув на місці події. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та проводять розслідування обставин трагедії.

Поліція закликає всіх водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними на дорозі.

За інформацією поліції, у літню пору кількість аварій за участі мопедів та мотоциклів.

Усього за останній місяць в області сталося кілька ДТП, у яких постраждали діти — як водії, так і пасажири двоколісного транспорту. За кожною аварією — людські трагедії, дитячі травми і біль батьків.

За перше півріччя 2025 року на дорогах Тернопільської області поліція зареєструвала 52 аварії з участю мопедів і мотоциклів. У 20 із них за кермом були неповнолітні водії. Унаслідок ДТП 13 дітей та підлітків отримали травми.