Пожежі в авто, квартирі та на сміттєзвалищі: неспокійна доба в Тернополі

Протягом останньої доби у Тернополі зафіксовано одразу три пожежі. В усіх випадках надзвичайники оперативно прибули на місце події та не допустили серйозних наслідків.

🔹 Пожежа на вул. Микулинецькій

На стихійному сміттєзвалищі, що на вулиці Микулинецькій, загорілося сміття. Вогонь охопив площу приблизно 0,01 га. Завдяки своєчасному втручанню вогнеборців, займання вдалося швидко локалізувати та ліквідувати.

🚗 Палаючий автомобіль на Підволочиському шосе

Увечері, о 20:50, на Підволочиському шосе загорівся легковий автомобіль, обладнаний газовою установкою. Площа займання склала 2 квадратних метри. Рятувальники оперативно загасили полум’я, запобігши повному знищенню транспортного засобу та можливому вибуху.

🏢 Пожежа у багатоповерхівці на вул. Тролейбусній

О 05:17 18 липня вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі на восьмому поверсі десятиповерхового житлового будинку по вул. Тролейбусній. Площа займання склала 5 квадратних метрів. Із верхніх поверхів будинку евакуйовано 12 мешканців. На щастя, обійшлося без постраждалих.

📌 Причини виникнення усіх трьох пожеж, а також обсяги матеріальних збитків наразі встановлюються.

❗ Управління ДСНС в Тернопільській області закликає мешканців дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Навіть дрібна недбалість може мати небезпечні наслідки.

Будьмо відповідальними — безпека починається з кожного з нас!