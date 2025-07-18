У Тернополі відкрили меморіальну таблицю захиснику Івану Хоміву

На фасаді будинку на вулиці Київській, 12 встановили меморіальну таблицю на честь Івана Хоміва – військовослужбовця Збройних Сил України, інспектора прикордонної служби та майстра спорту міжнародного класу з велоспорту.

Пам’ятний знак розмістили біля входу до секції велосипедного спорту, де Іван тренувався, здобував перемоги та робив вагомий внесок у розвиток спорту в Тернополі. Відтепер це місце символізуватиме не лише спортивні здобутки, а й пам’ять про людину, яка прославляла рідне місто і захищала його на фронті.

На церемонію відкриття прийшли рідні та друзі Івана, представники міської влади, зокрема міський голова Тернополя Сергій Надал, духовенство, жителі міста та спортивна спільнота. Захід розпочався з хвилини мовчання, після чого священнослужителі освятили меморіальну таблицю.

«Сьогодні ми вшановуємо нашого земляка – видатного спортсмена, тренера, справжнього Героя. Іван знав ціну перемоги, і після поранення знову повернувся до побратимів. Навіть на фронті він залишався волонтером. Він казав: «Я йду воювати за країну своїх дітей» і виконав ці слова сповна, – зазначив Сергій Надал. – Висловлюю слова співчуття, поваги і вдячності мамі за такого сина, який сьогодні вже захищає нас з небес. Ця меморіальна таблиця – не просто шматок каменю, це – символ пам’яті і вдячності. Кожен, хто буде проходити поруч, зупиниться на хвилину, згадає Івана і подякує йому. Вічна пам’ять і слава Герою! Слава Україні!».

Довідка. Іван Михайлович Хомів народився 6 липня 1993 року на Тернопільщині. Вчився у Тернопільській ЗОШ № 24. З дитинства займався велоспортом, був багаторазовим чемпіоном України, призером міжнародних змагань і майстром спорту міжнародного класу.

Служив інспектором прикордонної служби, очолював відділення повітряної розвідки та ударних безпілотних літальних апаратів. Загинув 17 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання біля села Мала Вовча на Харківщині. Похований у Тернополі на Алеї Героїв. Посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».