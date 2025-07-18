21-річна дівчина потрапила до реанімації після наїзду мікроавтобуса на Тернопільщині

18 липня поблизу села Дунів Заліщицької громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода. 21-річна дівчина, яка вийшла з рейсового автобуса і переходила дорогу, потрапила під колеса автомобіля Volkswagen Т4. Водій не встиг загальмувати, через що потерпіла отримала численні травми.

Постраждалу госпіталізували до реанімаційного відділення. У водія взяли аналіз крові для перевірки на вміст алкоголю. Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

Поліція з’ясовує обставини аварії.