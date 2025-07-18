Скандал у податковій: проти ексочільника Тернопільської ДПС відкрито кримінальне провадження на 23 млн грн

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області. Його обвинувачують у внесенні недостовірних відомостей до щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки.

За даними слідства, загальна сума невідповідностей становить понад 23,4 мільйона гривень. Це — понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознакою кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Згідно з результатами перевірки НАЗК:

у декларації за 2022 рік виявлено недостовірні відомості на понад 13,7 млн грн ;

у декларації за 2023 рік — на понад 9,7 млн грн.

Серед незадекларованого — два житлові будинки поблизу Тернополя площею 290,6 м² та 64,6 м², а також земельні ділянки, на яких вони розташовані. Нерухомість офіційно зареєстрована на матір посадовця, але, як з’ясувалося, саме там фактично проживав він із родиною.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювали слідчі Територіального управління ДБР у Львові.

🟡 Додатково:

24 квітня 2025 року Тернопільський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про поновлення Михайла Яцини на посаді начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Яцину звільнили ще у січні 2023 року після гучного корупційного скандалу — на хабарі у 5 000 доларів США був затриманий його заступник Сергій Бабій. Згодом Яцина заявив, що заяву про звільнення написав під тиском. Посаду, на яку він поновлений, наразі обіймає інша особа — Ольга Ліщинська. Офіційної позиції ДПС України щодо виконання рішення суду наразі немає.