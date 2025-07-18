Нечистоти замість води: екологічний злочин на Тернопільщині

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо головного інженера одного з комунальних підприємств області. Його обвинувачують у порушенні правил охорони вод, що призвело до забруднення річки Іква та створення небезпеки для довкілля (ч. 1 ст. 242 КК України).

🚱 Перевищення скидів — упродовж двох років

Слідство встановило, що протягом двох років посадовець допускав систематичне перевищення норм скидання неочищених стоків у річку Іква. За результатами лабораторних досліджень проб води, проведених у 2023–2024 роках, зафіксовано багаторазове перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин.

🌿 Екологічна шкода — понад 2 мільйони гривень

Загальна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу, становить понад 2 млн гривень. За даними прокуратури, ці збитки були повністю відшкодовані обвинуваченим.

Розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП у Тернопільській області.

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📌 Довідково: частина 1 статті 242 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за порушення правил охорони вод, що спричинило забруднення або виснаження водних ресурсів.