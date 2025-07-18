Як оформити банківську картку, не виходячи з дому: покрокова інструкція
Ще кілька років тому оформлення банківської картки асоціювалося з візитом у відділення, чергами та купою паперів. Однак сьогодні усе змінилося: щоб отримати сучасну банківську картку, достатньо смартфона та кількох хвилин вільного часу.
Чому онлайн-оформлення — це must have?
Ось кілька причин, чому варто скористатися пропозицією від Укрсиббанк відкрити картку онлайн:
- Швидко — весь процес займає 5–10 хвилин.
- Безпечно — не потрібно контактувати з людьми чи відвідувати публічні місця.
- Просто — не потрібні спеціальні знання чи додаткові документи.
- Зручно — картку доставляють у відділення або кур’єром, а іноді навіть відкривають віртуальну одразу після реєстрації.
Тепер розглянемо як відбувається оформлення картки.
Крок 1: Оберіть банк і тип картки
Передусім визначтесь з банком, якому довіряєте, та типом картки. Для повсякденного використання підійде універсальна дебетова картка з кешбеком, безплатним обслуговуванням та можливістю керування рахунком онлайн.
UKRSIBBANK, наприклад, пропонує кілька зручних варіантів — зокрема картки Mastercard та Visa з можливістю оформлення повністю онлайн.
Крок 2: Заповніть онлайн-заявку
Користувачу потрібно:
- Вказати ПІБ, ІПН, номер телефону та e-mail.
- Вибрати місто та зручний спосіб отримання картки (відділення або доставка).
- Підтвердити згоду на обробку персональних даних.
Усе відбувається в декілька кліків, без зайвих формальностей та “папірців”.
Крок 3: Пройдіть ідентифікацію
У більшості банків — зокрема й в UKRSIBBANK — достатньо завантажити копії документів (паспорт або ID-картка, ІПН) та пройти верифікацію онлайн. У деяких випадках може бути потрібний відеозв’язок або підтвердження через Дію.
Ці кроки важливі, адже вони гарантують безпеку та підтверджують вашу особу.
Крок 4: Отримайте картку
Після підтвердження заявки банк або одразу відкриває віртуальну картку, якою можна користуватися для онлайн-покупок, або надсилає фізичну картку кур’єром чи у найближче відділення.
Усі деталі про доставку зазвичай приходять у SMS або на електронну пошту.
Крок 5: Активуйте картку та встановіть PIN-код
Після отримання фізичної картки потрібно її активувати — через мобільний застосунок банку або у банкоматі. Також ви зможете одразу змінити PIN-код та почати користуватися всіма функціями: оплачувати покупки, знімати готівку, переглядати витрати тощо.
Оформлення банківської картки більше не потребує паперової тяганини чи особистого візиту в банк. Усе можна зробити онлайн. Це швидко, просто та безпечно. Особливо зручно це для тих, хто цінує свій час і хоче отримати сучасні банківські сервіси без зайвих клопотів.
Якщо ви ще не маєте банківської картки або хочете відкрити додаткову — саме час зробити це зараз!