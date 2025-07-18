Як оформити банківську картку, не виходячи з дому: покрокова інструкція

Ще кілька років тому оформлення банківської картки асоціювалося з візитом у відділення, чергами та купою паперів. Однак сьогодні усе змінилося: щоб отримати сучасну банківську картку, достатньо смартфона та кількох хвилин вільного часу.

Чому онлайн-оформлення — це must have?

Ось кілька причин, чому варто скористатися пропозицією від Укрсиббанк відкрити картку онлайн:

Швидко — весь процес займає 5–10 хвилин. Безпечно — не потрібно контактувати з людьми чи відвідувати публічні місця. Просто — не потрібні спеціальні знання чи додаткові документи. Зручно — картку доставляють у відділення або кур’єром, а іноді навіть відкривають віртуальну одразу після реєстрації.



Тепер розглянемо як відбувається оформлення картки.

Крок 1: Оберіть банк і тип картки

Передусім визначтесь з банком, якому довіряєте, та типом картки. Для повсякденного використання підійде універсальна дебетова картка з кешбеком, безплатним обслуговуванням та можливістю керування рахунком онлайн.

UKRSIBBANK, наприклад, пропонує кілька зручних варіантів — зокрема картки Mastercard та Visa з можливістю оформлення повністю онлайн.

Крок 2: Заповніть онлайн-заявку

Користувачу потрібно:

Вказати ПІБ, ІПН, номер телефону та e-mail. Вибрати місто та зручний спосіб отримання картки (відділення або доставка). Підтвердити згоду на обробку персональних даних.



Усе відбувається в декілька кліків, без зайвих формальностей та “папірців”.

Крок 3: Пройдіть ідентифікацію

У більшості банків — зокрема й в UKRSIBBANK — достатньо завантажити копії документів (паспорт або ID-картка, ІПН) та пройти верифікацію онлайн. У деяких випадках може бути потрібний відеозв’язок або підтвердження через Дію.

Ці кроки важливі, адже вони гарантують безпеку та підтверджують вашу особу.

Крок 4: Отримайте картку

Після підтвердження заявки банк або одразу відкриває віртуальну картку, якою можна користуватися для онлайн-покупок, або надсилає фізичну картку кур’єром чи у найближче відділення.



Усі деталі про доставку зазвичай приходять у SMS або на електронну пошту.

Крок 5: Активуйте картку та встановіть PIN-код

Після отримання фізичної картки потрібно її активувати — через мобільний застосунок банку або у банкоматі. Також ви зможете одразу змінити PIN-код та почати користуватися всіма функціями: оплачувати покупки, знімати готівку, переглядати витрати тощо.

Оформлення банківської картки більше не потребує паперової тяганини чи особистого візиту в банк. Усе можна зробити онлайн. Це швидко, просто та безпечно. Особливо зручно це для тих, хто цінує свій час і хоче отримати сучасні банківські сервіси без зайвих клопотів.

Якщо ви ще не маєте банківської картки або хочете відкрити додаткову — саме час зробити це зараз!