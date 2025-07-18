Жорстока розправа на Тернопільщині:  від страшних опіків померла молода жінка

На Тернопільщині сталася жахлива трагедія, що приголомшила місцеву громаду. У середу, 16 липня, близько 23:00 у полі поблизу села Посухів було виявлено обгорілу 37-річну жінку. Її у вкрай важкому стані доставили до лікарні. На жаль, врятувати потерпілу не вдалося — сьогодні вранці вона померла від отриманих термічних опіків, які охопили близько 90% тіла.

За попередніми даними, жінку облила бензином і підпалила 53-річна жителька міста Бережани. Причиною злочину, за словами правоохоронців, стали ревнощі. Під час конфлікту постраждав також 41-річний співмешканець підозрюваної — він отримав опіки, але зміг втекти з місця події. Наразі він перебуває в лікарні.

Зловмисницю затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Спочатку до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактом замаху на умисне вбивство двох осіб. Після смерті потерпілої, слідчі готують підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Наразі триває слідство. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.