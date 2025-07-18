16:55 | 18.07.2025
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Тернопільська ОДА роз’яснила ситуацію з припиненням надання матеріальної допомоги ветеранам

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Тернопільська обласна державна адміністрація хоче роз’яснити ситуацію, що склалася через інформаційні повідомлення в медіа про припинення надання матеріальної допомоги ветеранам.

Наголошуємо, що Обласна комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2025-2027 роки продовжує діяти. Це програма соціального захисту, що передбачає підтримку соціально незахищених категорій населення, серед яких особи з інвалідністю, люди похилого віку, малозабезпечені громадяни, багатодітні родини, внутрішньо переміщені особи (ВПО), учасники АТО та ООС, військовослужбовці ЗСУ, родини загиблих, померлих та зниклих безвісти, родини Небесної Сотні, а також постраждалі учасники Революції Гідності.

Що потрібно знати про порядок надання допомоги:

  • Рішення про надання одноразової соціальної матеріальної допомоги ухвалюється комісією обласної військової адміністрації, яку очолює заступник начальника ОВА.

  • Важливо, що до складу цієї комісії не входять депутати обласної ради.

  • Тернопільська обласна рада самостійно ухвалює рішення про надання допомоги зі свого фонду.

Зазначаємо, що:

  • Програма підтримки ветеранів та інших соціально незахищених категорій продовжує діяти.

  • Просимо уникати спекуляцій і паніки на тему підтримки ветеранів.

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