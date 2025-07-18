Тернопільська ОДА роз’яснила ситуацію з припиненням надання матеріальної допомоги ветеранам

Тернопільська обласна державна адміністрація хоче роз’яснити ситуацію, що склалася через інформаційні повідомлення в медіа про припинення надання матеріальної допомоги ветеранам.

Наголошуємо, що Обласна комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2025-2027 роки продовжує діяти. Це програма соціального захисту, що передбачає підтримку соціально незахищених категорій населення, серед яких особи з інвалідністю, люди похилого віку, малозабезпечені громадяни, багатодітні родини, внутрішньо переміщені особи (ВПО), учасники АТО та ООС, військовослужбовці ЗСУ, родини загиблих, померлих та зниклих безвісти, родини Небесної Сотні, а також постраждалі учасники Революції Гідності.

Що потрібно знати про порядок надання допомоги:

Рішення про надання одноразової соціальної матеріальної допомоги ухвалюється комісією обласної військової адміністрації, яку очолює заступник начальника ОВА.

Важливо, що до складу цієї комісії не входять депутати обласної ради.

Тернопільська обласна рада самостійно ухвалює рішення про надання допомоги зі свого фонду.

Зазначаємо, що:

Програма підтримки ветеранів та інших соціально незахищених категорій продовжує діяти.

Просимо уникати спекуляцій і паніки на тему підтримки ветеранів.