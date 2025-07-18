Тернопільська ОДА роз’яснила ситуацію з припиненням надання матеріальної допомоги ветеранам
Тернопільська обласна державна адміністрація хоче роз’яснити ситуацію, що склалася через інформаційні повідомлення в медіа про припинення надання матеріальної допомоги ветеранам.
Наголошуємо, що Обласна комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2025-2027 роки продовжує діяти. Це програма соціального захисту, що передбачає підтримку соціально незахищених категорій населення, серед яких особи з інвалідністю, люди похилого віку, малозабезпечені громадяни, багатодітні родини, внутрішньо переміщені особи (ВПО), учасники АТО та ООС, військовослужбовці ЗСУ, родини загиблих, померлих та зниклих безвісти, родини Небесної Сотні, а також постраждалі учасники Революції Гідності.
Що потрібно знати про порядок надання допомоги:
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Рішення про надання одноразової соціальної матеріальної допомоги ухвалюється комісією обласної військової адміністрації, яку очолює заступник начальника ОВА.
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Важливо, що до складу цієї комісії не входять депутати обласної ради.
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Тернопільська обласна рада самостійно ухвалює рішення про надання допомоги зі свого фонду.
Зазначаємо, що:
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Програма підтримки ветеранів та інших соціально незахищених категорій продовжує діяти.
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Просимо уникати спекуляцій і паніки на тему підтримки ветеранів.