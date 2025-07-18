16:54 | 18.07.2025
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Пантеон Героїв 

Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повернувся Ігор Цепкало з Тернопільщини

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У селі Рибники Тернопільської області попрощалися із загиблим військовослужбовцем Збройних сил України Ігорем Цепкалом. Йому було лише 36 років. Ігор Васильович служив стрільцем-снайпером у десантно-штурмових військах. Півтора року його вважали безвісти зниклим, і хоча надія на його повернення не згасала, на жаль, він не повернувся. Повідомляють у Саранчуківська громаді.

10 лютого 2024 року Ігор загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кліщіївка в Бахмутському районі Донецької області. Його життя обірвалося, але він залишився вірним присязі і віддав його заради свободи та незалежності України.

Прощання з Ігорем стало моментом глибокої скорботи та вдячності від рідних, друзів і всіх, хто його знав. Село Рибники і вся Україна втратили героя, який поклав своє життя на захист рідної землі.

Вічна і світла пам’ять Герою – Захиснику України!

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