Тернопільщина втратила ще одного Героя: Володимир Бай загинув за свободу України

Скалатська міська рада з глибоким сумом і болем повідомляє про втрату ще одного героя — Володимира Степановича Бая, жителя села Криве. Він народився 12 вересня 1980 року, а своє життя віддав за Україну, її свободу та незалежність.

Володимир став справжнім захисником нашої країни, борючись за кожного з нас і за мирне небо над головою. Його подвиг буде жити в серцях вдячних земляків.

У зв’язку з цією трагічною подією, 19 липня в другій половині дня у громаді чекають на прибуття похоронного кортежу з тілом загиблого героя.

Закликаємо всіх жителів громади з гідністю зустріти нашого Захисника та вшанувати його пам’ять. Нехай цей момент стане для нас нагадуванням про важливість єдності і підтримки в такі важкі часи.

🕯️ Герої не вмирають… їх пам’ятають назавжди.