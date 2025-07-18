Сміттєві гори на околиці Тернополя: Відходи, що загрожують екології та здоров’ю

На вулиці Подільській у Тернополі, неподалік Микулинецького кладовища, утворилось стихійне сміттєзвалище, яке займає велику територію. Місцеві мешканці скаржаться на численні пожежі, які часто трапляються на звалищі, та на неприємний дим, що супроводжує ці інциденти. Звалище розташоване на околиці міста і стало місцем, куди звозять різноманітні побутові відходи, включаючи меблі, сантехніку, коробки, пляшки та навіть дитячі іграшки. Серед мотлоху можна побачити старі унітази, холодильники, та інші непотрібні речі.

Це місце не є офіційним сміттєзвалищем, але з часом стало звалищем для тернополян, а проблеми з його ліквідацією лише загострюються. Звалище знаходиться поруч із могилами, що створює додаткову екологічну та соціальну загрозу. Останнім часом у цій місцевості часто виникають пожежі, що потребують втручання рятувальників. Наймасштабніший інцидент трапився у травні, коли вогонь гасили два дні. Дим, що йде з-під землі, свідчить про те, що сміття продовжує тліти під поверхнею.

Немає ні огорожі, ні відеокамер для контролю ситуації, і сміття продовжує накопичуватись. Місцева влада ще не надала офіційної відповіді на запит щодо планів з ліквідації стихійного звалища, хоча вже зараз очевидно, що ситуація потребує термінових заходів. В управлінні муніципальної інспекції наголошують, що на порушників, які звозять сміття на нелегальні звалища, необхідно складати протоколи і штрафувати.

На звалищі накопичуються відходи, які можуть бути шкідливими для навколишнього середовища, і наразі не вжито належних заходів щодо рекультивації цієї території. Важливо також, щоб місцеві жителі звертали увагу на такі проблеми і допомагали у боротьбі зі стихійними звалищами.

За інф. 20 хвилин