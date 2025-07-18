Трагічна звістка: у бою загинув Герой Валерій Чабрак з Тернопільщини

Трагічна звістка сколихнула Новопетликівську громаду — 13 липня 2025 року, поблизу села Кіндратівка на Сумщині, загинув захисник України, мужній воїн та випускник Новопетликівської гімназії Валерій Чабрак. Повідомляє Галя Снідевич.

Валерій Тарасович Чабрак, 1993 року народження, героїчно виконував бойове завдання, захищаючи рідну землю. У цей важкий момент колектив гімназії висловлює щирі співчуття мамі загиблого Героя, усім рідним, близьким, побратимам і знайомим. Разом з вами громада сумує і поділяє гіркоту втрати.

«Герої не вмирають, вони залишають поле бою, аби оберігати нас з небес. Йдуть найкращі. Ті, кому б жити, творити, будувати нову Україну. Вони стали нашою історією, героїчною пам’яттю і вічним болем».

Світла пам’ять Герою.

Царство Небесне…

Вічна шана і вдячність.