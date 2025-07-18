Якість освітніх послуг у громадах Тернопільщини: хто лідирує, а хто відстає

У Тернопільській обласній військовій адміністрації презентували результати рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку громад за напрямком «Освіта» за січень–липень 2025 року. Про основні висновки під час брифінгу розповіли заступник начальника ОВА Павло Журба та начальниця департаменту освіти і науки Ольга Хома.

Аналітика проводиться відповідно до розпорядження начальника ОВА та охоплює ключові освітні показники у громадах області. Нижче — головні аспекти.

Харчування у школах

Станом на 1 липня 32 громади повністю використали державні субвенції на організацію харчування учнів початкових класів.

Разом з тим, у ряді громад освоєння коштів залишається низьким:

Козівська — 41,8%

Коропецька — 62,3%

Кременецька — 62,7%

Бережанська — 62,4%

Підтримка дітей з особливими освітніми потребами

Повністю використали кошти 14 громад. Найгірші показники:

Заводська — 60%

Білецька, Білобожницька, Скориківська, Микулинецька — по 83%

Впровадження електронного документообігу

Більшість громад уже впровадили електронні журнали у школах. Однак у деяких — ситуація незадовільна:

Купчинецька — 66%

Золотопотіцька — 50%

Почаївська — лише 10%

Національно-патріотичне виховання

Оцінювалася частка закладів, де працюють гуртки патріотичного спрямування — це важливий елемент формування національної свідомості. Найкращі показники – у громадах, які системно впроваджують відповідні ініціативи.

Формування освітньої мережі відповідно до законодавства

100% відповідність вимогам Закону України «Про освіту» щодо шкільної мережі досягнута в таких громадах:

Більче-Золотецька

Великобірківська

Заводська

Коропецька

Почаївська

Скориківська

Чортківська

Реалізація проєкту «Нова українська школа»

Аналізується ефективність використання коштів на модернізацію шкільної інфраструктури в межах державної субвенції. Це один із ключових компонентів трансформації української школи у сучасну, комфортну та безпечну для дітей.

Загалом оцінка засвідчила: частина громад демонструє системний підхід до освітньої політики, але в деяких — ще є над чим працювати. Тернопільська ОВА закликає керівництво громад усунути недоліки, зокрема — в частині використання коштів, цифровізації та підтримки дітей з ООП.