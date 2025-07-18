Якість освітніх послуг у громадах Тернопільщини: хто лідирує, а хто відстає
У Тернопільській обласній військовій адміністрації презентували результати рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку громад за напрямком «Освіта» за січень–липень 2025 року. Про основні висновки під час брифінгу розповіли заступник начальника ОВА Павло Журба та начальниця департаменту освіти і науки Ольга Хома.
Аналітика проводиться відповідно до розпорядження начальника ОВА та охоплює ключові освітні показники у громадах області. Нижче — головні аспекти.
Харчування у школах
Станом на 1 липня 32 громади повністю використали державні субвенції на організацію харчування учнів початкових класів.
Разом з тим, у ряді громад освоєння коштів залишається низьким:
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Козівська — 41,8%
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Коропецька — 62,3%
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Кременецька — 62,7%
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Бережанська — 62,4%
Підтримка дітей з особливими освітніми потребами
Повністю використали кошти 14 громад. Найгірші показники:
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Заводська — 60%
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Білецька, Білобожницька, Скориківська, Микулинецька — по 83%
Впровадження електронного документообігу
Більшість громад уже впровадили електронні журнали у школах. Однак у деяких — ситуація незадовільна:
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Купчинецька — 66%
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Золотопотіцька — 50%
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Почаївська — лише 10%
Національно-патріотичне виховання
Оцінювалася частка закладів, де працюють гуртки патріотичного спрямування — це важливий елемент формування національної свідомості. Найкращі показники – у громадах, які системно впроваджують відповідні ініціативи.
Формування освітньої мережі відповідно до законодавства
100% відповідність вимогам Закону України «Про освіту» щодо шкільної мережі досягнута в таких громадах:
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Більче-Золотецька
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Великобірківська
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Заводська
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Коропецька
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Почаївська
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Скориківська
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Чортківська
Реалізація проєкту «Нова українська школа»
Аналізується ефективність використання коштів на модернізацію шкільної інфраструктури в межах державної субвенції. Це один із ключових компонентів трансформації української школи у сучасну, комфортну та безпечну для дітей.
Загалом оцінка засвідчила: частина громад демонструє системний підхід до освітньої політики, але в деяких — ще є над чим працювати. Тернопільська ОВА закликає керівництво громад усунути недоліки, зокрема — в частині використання коштів, цифровізації та підтримки дітей з ООП.