Дві тонни незаконного алкоголю: поліція провела обшуки в Бережанах

Правоохоронці припинили масштабну схему незаконного виготовлення та збуту фальсифікованої алкогольної продукції. У ході санкціонованих обшуків вилучено майже дві тонни підакцизного товару, який реалізовували через інтернет та поштові служби.

Незаконний бізнес, за даними поліції, організувало подружжя з Бережан, яке залучило до схеми ще двох осіб. Оголошення про продаж спирту розміщували в онлайн-мережі, а доставку продукції здійснювали поштою. Правоохоронці задокументували факти реалізації фальсифікату.

Операцію з викриття організували оперативники управління стратегічних розслідувань, слідчі обласного слідчого управління поліції, спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

У межах розслідування поліцейські провели обшуки за місцем проживання фігурантів і в їхніх транспортних засобах. Як результат — вилучено майже 2000 літрів незаконно виготовленої спиртовмісної продукції.

Кримінальне провадження ведеться за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

ч. 2 ст. 199 — виготовлення або зберігання підроблених акцизних марок,

ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 — незаконне виготовлення чи збут підакцизних товарів.

Розслідування триває. Поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.