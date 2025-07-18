Дві тонни незаконного алкоголю: поліція провела обшуки в Бережанах
Правоохоронці припинили масштабну схему незаконного виготовлення та збуту фальсифікованої алкогольної продукції. У ході санкціонованих обшуків вилучено майже дві тонни підакцизного товару, який реалізовували через інтернет та поштові служби.
Незаконний бізнес, за даними поліції, організувало подружжя з Бережан, яке залучило до схеми ще двох осіб. Оголошення про продаж спирту розміщували в онлайн-мережі, а доставку продукції здійснювали поштою. Правоохоронці задокументували факти реалізації фальсифікату.
Операцію з викриття організували оперативники управління стратегічних розслідувань, слідчі обласного слідчого управління поліції, спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.
У межах розслідування поліцейські провели обшуки за місцем проживання фігурантів і в їхніх транспортних засобах. Як результат — вилучено майже 2000 літрів незаконно виготовленої спиртовмісної продукції.
Кримінальне провадження ведеться за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:
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ч. 2 ст. 199 — виготовлення або зберігання підроблених акцизних марок,
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ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 — незаконне виготовлення чи збут підакцизних товарів.
Розслідування триває. Поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.