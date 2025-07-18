Скорботна звістка: Тернопільщина втратила Олександра Яська

Байковецька об’єднана громада у глибокій скорботі з приводу загибелі свого земляка, військовослужбовця Олександра Яська, який віддав своє життя за Україну. Олександр Володимирович був справжнім захисником, і його втрата — важка трагедія для всієї громади.

Олександр родом із Шумщини, а останні роки свого життя він провів у селі Соборне, де разом із дружиною Зоряною створив родину та виховував доньку Ірину. У нього залишилися мама Оксана, дружина та донька, для яких його загибель стала важким ударом.

З болем у серці висловлюємо щирі співчуття родині полеглого героя. Його подвиг залишиться в пам’яті та серцях усіх, хто його знав.

Вічна пам’ять і слава Герою України!