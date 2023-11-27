Мав можливість зберегти життя, а віддав його за всіх нас, – війна забрала Юрія Бориченка
У суботу, 25 листопада, в київському госпіталі від отриманих поранень, помер наш земляк із Вишнівця Бориченко Юрій Григорович. Повідомляють у територіальній громаді.
- Мав можливість зберегти життя, а віддав його за всіх нас, за наше з вами майбутнє, нехай його Господь прийме в обійми свої, батькам щира подяка і уклін доземний за сина Героя, нехай вам Господь Бог допоможе пережити таке велике горе – розлучення з дитиною, – коментує новину про страшну втрату Alessia Nahalka.
Висловлюємо щирі співчуття родині, усім, хто знав Юрія.
Хай Господь дає сили пережити цю важку втрату.
Вічна пам’ять і слава Герою!