Мав можливість зберегти життя, а віддав його за всіх нас, – війна забрала Юрія Бориченка

У суботу, 25 листопада, в київському госпіталі від отриманих поранень, помер наш земляк із Вишнівця Бориченко Юрій Григорович. Повідомляють у територіальній громаді.

Мав можливість зберегти життя, а віддав його за всіх нас, за наше з вами майбутнє, нехай його Господь прийме в обійми свої, батькам щира подяка і уклін доземний за сина Героя, нехай вам Господь Бог допоможе пережити таке велике горе – розлучення з дитиною, – коментує новину про страшну втрату Alessia Nahalka.

Висловлюємо щирі співчуття родині, усім, хто знав Юрія.

Хай Господь дає сили пережити цю важку втрату.

Вічна пам’ять і слава Герою!