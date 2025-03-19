Яких працівників потребують роботодавці Тернопільщини та яку зарплату готові платити?
Незважаючи на російську агресію ринок праці функціонує, бізнес продовжує працювати. Служба зайнятості Тернопільщини пропонує шукачам роботи майже 1600 вакансій, про які поінформували роботодавці.
Найбільше роботодавці шукають водіїв автотранспортних засобів – (113 вакансій), лікарів – (93), продавців – (77), кухарів – (51), сестер – медичних – (49), бухгалтерів – (47), швачок – (42), вантажників – (32), молодших медичних сестер – (28).
Також гострою є потреба у лікарях ветеринарної медицини – (22 вакансії), прибиральниках службових приміщень – (20), слюсарях з ремонту автомобілів, трактористах – (по 16), адміністраторах – (15), менеджерах – (14), робітниках з комплексного обслуговування будинків – (13), вчителях закладів загальної середньої освіти, слюсарях-сантехніках, пекарях – (по 12) тощо.
У ТОП вакансій за розмірами зарплат увійшли:
Ø 37 тис. грн – головний технолог;
Ø 32 тис. грн – головний енергетик;
Ø 30 тис. грн – начальник виробництва;
Ø 25-28 тис. грн – комплектувальники меблів, менеджери з постачання, машиніст крану, начальник відділу охорони праці, монажник устаткування зв’язку;
Ø 20-24 тис. грн – головний бухгалтер, аналітик програмного забезпечення, лісничий, майстер виробництва, завскладом, економіст, інженер-енергетик, лікар, механік виробництва, механік рефрижераторних установок, керуючий відділенням, оператор верстата з програмним забезпеченням, дояр, оператор свинарського комплексу, електрогазозварник, друкар глибокого друкування, водій автобуса, електромонтажник-схемник, монтажник-складальник алюмінієвих конструкцій та багато інших.
Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.
Щодо вакансій з житлом, то роботодавці Тернопільщини зараз мають 20 таких пропозицій роботи. Їм потрібні швачки, оператори, шеф-кухар, кухар, охоронник, водій, різьбяр по каменю, модельєр-конструктор, офіс-адміністратор, технік-оптик, ветлікар.
З інформацією про вакансії можна ознайомитись на «Єдиному порталі вакансій», що розміщений на сайті Державної служби зайнятості та у мобільному застосунку Державної служби зайнятості, з якого також можна знайти не лише вакансії, а ще й отримати інформацію про послуги служби зайнятості, які Вас зацікавили.
Запрошуємо людей, які мають намір шукати роботу, звернутися у зручні за розташуванням підрозділи служби зайнятості Тернопільщини. Адже зараз кожне новостворене робоче місце, кожна укомплектована вакансія, кожен працевлаштований українець – наближають нашу спільну перемогу.