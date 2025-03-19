Как сделать прогулки с младенцем максимально комфортными для мамы и ребенка

Прогулки на свежем воздухе важны для здоровья, настроения и развития ребенка. За рекомендациями ВОЗ, вывозить ребенка на улицу нужно ежедневно, через 1-2 недели после выписки из родильного дома. Вот что нужно делать, чтобы сделать прогулку с коляской максимально комфортной для мамы и малыша.

Выбираем и обустраиваем коляску

Примерно до полугода малыш гуляет, лежа в коляске-люльке. Когда ребенок способен уверенно сидеть у опоры, наступает черед средств передвижения сидячего типа. И в первом, и во втором случае обязательными аксессуарами являются непромокаемый капюшон, удобный ортопедический матрасик в прогулочную коляску, москитная сетка, накидка от дождя, плед или покрывало. Маме понадобится вместительная сумка, а в холодное время года – теплая муфта, фиксирующаяся на ручке. Другие аксессуары – подвесные игрушки, зонты, подстаканники – не обязательны, хотя вносят свою лепту в комфорт и безопасность.

Когда, где и сколько гулять

Выбор времени для прогулок зависит от сезона. Зимой лучше гулять в середине дня, когда воздух прогревается после холодной ночи. Летом – ранним утром, примерно до 11 часов, и ближе к вечеру, после 16:00. В период пиковой солнечной активности лучше оставаться дома. Длительность первых выходов ребенка на свежий воздух не должна превышать 10-15 минут. Постепенно время прогулок увеличивают, доводя до полутора-двух часов. Гулять лучше в тихих местах с большим количеством зелени, подальше от оживленных улиц, автомагистралей, спортивных площадок и зон выгула собак. Если недалеко от дома есть парк, сквер, роща – ходите именно там. Желательно, чтобы по пути были скамейки, на которых мама может передохнуть, покормить, а летом – переодеть кроху. Продумайте маршрут заранее – это позволит гулять разнообразно, а не бродить по кругу по одним и тем же местам. Для коротких прогулок или поездок в общественном транспорте можно заказать на сайте МАУДАУ нагрудную сумку-кенгуру или слинг, что обеспечит маме мобильность и свободніе руки. Для длительного использования они не очень подходят, поскольку перегружают спину взрослого и не позволяют как следует расслабиться ребенку.

Как одеваться на прогулку с малышом

Родитель для уличной прогулки одевается по погоде в удобную одежду. Обувь нужно надевать на низком ходу, комфортно сидящую на ноге. Для выбора детской одежды воспользуйтесь правилом «взрослый +1». То есть, на ребенке должно быть на один слой одежды больше, чем на взрослом. В жаркую погоду это правило стоит проигнорировать – перегрев для малыша не менее опасен, чем переохлаждение. Для лета крохе нужны легкие боди из натуральных материалов, для осени и весны – демисезонная одежда, для зимы – утепленные конверты, комбинезоны, спальные мешки.