Жителька Почаєва обікрала знайомого: зникли 600 доларів

Слідчі Кременецької поліції оголосили підозру жительці Почаєва за вчинення крадіжки. Зловмисниця привласнила кошти знайомого, завдавши йому збитків на майже 25 тисяч гривень.

До правоохоронців звернувся житель Почаєва, який повідомив про зникнення 600 доларів зі своєї оселі. Потерпілий довгий час не помічав, що гроші пропали, а коли зрозумів – не зміг пояснити, за яких обставин це сталося та хто міг їх викрасти.

У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетна знайома потерпілого – 49-річна жителька Почаєва. Жінка часто бувала у нього в компанії та помітила, що він зберігає гроші під скатертиною на столі. Вибравши зручний момент, вона викрала долари.

Слідчі оголосили їй підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.