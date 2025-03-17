Тернопільщина втратила захисника Андрія Стояновського

На жаль, 14 березня у Тернопільській територіальній громаді підтвердили загибель воїна Стояновського Андрій Володимировича, який був уродженцем с. Старий Почаїв, Почаївської територіальної громади та проживав у м. Тернопіль. Він загинув на 38-му році життя в ході виконання бойового завдання у Донецькій області. Андрій вважався зниклим безвісти з 30 жовтня 2024 року. Повідомляє Почаївська міська рада.

Сьогодні, 17.03.2025 р., о 19:00 год в м. Тернопіль, в капличці на території КУ «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня” відбудеться панахида за загиблим.

18.03.2025 року об 11:00 год розпочнеться чин поховання.

Вічна пам’ять та вічна Слава Герою!

Щирі співчуття рідним та близьким!