Символ віри та перемоги: у Микулинцях залунали куранти

Над Микулинцями вже кілька днів лунає мелодійний дзвін курантів, які встановлені на вежі костелу «Пресвятої Трійці». Про значення цієї події розповів селищний голова Іван Слободян.

«Це не просто бій годинника, який відміряє час. Куранти стали символом пам’яті, надії та єдності для нашої громади», – наголосив голова.

Він розповів, що о 9:00 ранку куранти супроводжують «хвилину мовчання» сумною мелодією, щоб усі могли вшанувати пам’ять загиблих захисників України. «Це нагадування про те, що ми маємо зупинитися серед щоденних клопотів і подякувати тим, хто віддав своє життя за нашу свободу, за наших дітей, за майбутнє України», – додав Іван Слободян.

Селищний голова підкреслив, що куранти – це також символ того, що життя триває, незважаючи на війну. «Ми боремося, ми будуємо, ми йдемо до перемоги. І цей дзвін нагадує, що Україна не сама – у нас є вірні друзі та союзники, які підтримують нас на шляху до Європи», – зазначив він.

Ініціатором встановлення курантів став ксьондз Римо-Католицької громади Віктор Стахув. «Це людина з великою енергією та відданістю своїй справі. Завдяки його зусиллям та підтримці друзів із Польщі куранти з’явилися в нашому селищі. Він особисто знайшов спеціалістів, які встановили та налаштували цю систему», – розповів Іван Слободян.

Голова висловив щиру подяку ксьондзу Віктору за його працю та відданість. «Ця подія – важливий крок для нашої громади. Вона нагадує нам про важливість пам’яті, віри та єдності. Нехай цей дзвін курантів надихає нас на працю заради перемоги та відбудови нашої держави», – підсумував Іван Слободян.