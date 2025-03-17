Турбота про психічне здоров’я: у Тернопільській області запрацює 12 просторів підтримки

На Тернопільщині розширять мережу просторів психологічної допомоги в межах програми «Ти як?». Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У Тернопільській області діятиме мережа просторів психологічної допомоги та психосоціальної підтримки в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

Про це йшлося під час другого засідання робочої групи з розробки Пріоритетного проєкту області для Координаційного центру з психічного здоров’я. Захід відбувся 17 березня в Тернопільській обласній військовій адміністрації під головуванням заступника начальника ОВА з питань регіонального розвитку територій та ветеранської політики Тараса Пастуха.

Простори психологічної підтримки в області

В області вже активно впроваджуються послуги з охорони психічного здоров’я, зокрема на рівні первинної медичної допомоги. Своїм досвідом у цьому напрямку поділилися представники Чортківської, Шумської та Заліщицької громад.

Під час засідання визначено ключові етапи розробки та реалізації Пріоритетного проєкту, який у майбутньому буде поданий на погодження до Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України.

«Ми прагнемо розширити мережу просторів психологічної допомоги, які стануть ключовою ланкою для людей, що потребують вузькоспеціалізованої підтримки. Мета ініціативи — забезпечити громадян доступною, якісною та ефективною психосоціальною підтримкою в умовах війни», — наголосив Тарас Пастух.

За словами Анни Соколенко, державного експерта експертної групи з питань реабілітації Директорату з цифрового розвитку та соціальних послуг Міністерства соціальної політики України, проєкт охопить 12 просторів психологічної підтримки в області. Вони будуть розподілені за чотирма напрямами:

• медицина,

• культура,

• соціальний захист,

• освіта.

Простори працюватимуть для надання психологічної допомоги людям, які постраждали внаслідок війни: внутрішньо переміщеним особам, військовослужбовцям, ветеранам та їхнім родинам.

Також у межах проєкту передбачено:

✔ технічне та технологічне облаштування просторів,

✔ підсилення їх адміністраторами,

✔ підвищення кваліфікації фахівців,

✔ запровадження системи психоконсультування населення.

Досвід Тернопільщини

Про напрацювання у сфері психосоціальної підтримки розповіла генеральна директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Оксана Чайчук. Вона зазначила, що в області вже реалізуються такі проєкти, як:

✅ інтерактивний простір «Час на себе» у Шумську,

✅ простір психосоціальної підтримки «Дбаю про себе» у Чорткові.

«Розробка та ухвалення Пріоритетного проєкту дозволить покращити психічне здоров’я населення та якість життя громадян. До його реалізації мають активно долучитися місцеві громади», — підкреслила Оксана Чайчук.

Наступні кроки

Робота над Пріоритетним проєктом Тернопільської області розпочалася ще в лютому. Пропозиції учасників робочої групи будуть враховані при його доопрацюванні та подані до Координаційного центру з психічного здоров’я.

У засіданні взяли участь:

• фахівці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ,

• представники освіти,

• фахівці центрів соціальних служб,

• регіональна координаторка програми «Ти як?» у Тернопільській області,

• представники неурядових організацій, що працюють у сфері психосоціальної підтримки.

Розширення мережі просторів психологічної допомоги на Тернопільщині — важливий крок у підтримці людей, які переживають наслідки війни, та зміцненні загального психічного здоров’я населення.