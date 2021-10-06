Что делать, если у ребенка болит живот?

Боли в животе — достаточно распространенный симптом, с которым нередко встречаются родители. Конечно, чаще всего подобное происходит, если ребенок банально переел. Или его организм столкнулся с каким-то новым продуктом, который труднее и дольше усваивается организмом. Но иногда причина гораздо серьезнее, поэтому лучше сразу обратиться за помощью к доктору, врачебная специализация которого — педиатрия в Киеве. Давайте выясним, какие самые распространенные проблемы могут вызвать у малыша боли в животе.

Причина №1 болей в животе у ребенка

Чаще всего педиатр диагностирует наличие острой кишечной инфекции, как причину болей в животике ребенка. Особенно распространена такая проблема у детей до шести лет. Это связано с тем, что источники инфекций есть практически повсюду — как дома, так и на улице. Малышу свойственно любопытство, поэтому он хочет все попробовать, в том числе на вкус. Поэтому микробы попадают в неокрепший детский организм, иммунитет которого пока еще крайне слаб. Как результат, пищеварительная система и кишечник не могут своими силами побороть инфекцию. Сильная рвота, диарея, острые болевые ощущения в животе, повышение температуры, общее ослабления организма и обезвоживание —верные симптомы отравления. Справиться с последствиями и побороть инфекцию чаще всего можно только в условиях стационара. Методы терапии определяет врач в зависимости от тяжести состояния больного.

Что делать родителям, если они заметили симптомы инфекционного отравления и значительное ухудшение состояния ребенка? Сразу же везти малыша в клинику. А для недопущения инфицирования важно:

правильно сформировать рацион питания ребенка и использовать только свежие продукты;

приучать с малолетства мыть руки после возвращения домой с прогулки;

любыми способами доказать важность неукоснительного соблюдения правила трех «не» — не поднимать ничего с земли, не гладить чужих кошек и собак, не совать руки в рот;

регулярно проводить уборку и дезинфекцию поверхностей и предметов в квартире.

Чем «знаменит» мезаденит?

Острые боли в животе, тошнота, понос могут свидетельствовать о развитии воспалительных процессов в лимфатической ткани кишечника. Такое заболевание называют мезаденитом. Воспаление лимфоузлов брюшины может вызвать обыкновенная простуда или попадание в организм кишечной инфекции. При этом сначала могут воспалиться могут лимфатические узлы, расположенные в другом месте, например, на шее. Затем инфекция распространяется от одного узла к другому.

Поставить точный диагноз можно только после проведения УЗИ. Поэтому важно сразу после возникновения симптомов мезаденита обратиться к педиатру. Опасность состоит в том, что если своевременно не начать лечение, то лимфатические узлы могут нагнаиваться. В этом случае не обойтись без оперативного вмешательства.

Не стоит забывать и об аппендиците

Высокая температура, рвота, диарея и острая боль с правой стороны живота, которая отдает в пах и промежность — такие симптомы могут свидетельствовать об остром воспалении аппендицита. Важно срочно везти малыша в клинику для постановки правильного диагноза. После обследования на УЗИ врачи примут решение о том, следует ли проводить оперативное вмешательство с целью удаления аппендикса.

Заворот кишки — это не миф

Острые болевые приступы в животе (схватки), рвота, общая слабость, прекращение вывода из организма газов могут быть вызваны заворотом кишки. Она как бы перекручивается или попадает в другую кишку. Медики называют такую проблему инвагинацией. Важно как можно быстрее доставить ребенка к врачу. Если обратиться за помощью в первые несколько часов, исправить ситуацию можно простой клизмой, продувкой кишечника воздухом или введением в него особого вещества. В противном случае придется прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Вместо выводов

Родители просто обязаны понимать, что поставить правильный диагноз при болях в животе, в отличие, например, от ангины или аллергии — крайне непростая и практически не разрешимая для неспециалиста задача. Поэтому важно сразу обратиться к опытному педиатру, который при необходимости назначит дополнительное обследование или направит к другому доктору, чаще всего к хирургу. Ведь правильный диагноз — залог эффективного и быстрого лечения.