Жителі села на Тернопільщині власними силами та коштами ремонтують дороги

Жителі села Заставче самотужки оновлюють місцеві дороги. Місцеві складаються грошима на матеріали та спільно беруться за ремонтні дороги.

Рік тому село Заставче стало частиною Підгаєцької громади. Бюджети об’єднали докупи, а вже зі спільної казни грошей на потреби села не виділяли, кажуть люди. Тому найнеобхідніше жителі Заставча роблять самі, Т1.

Проблема щороку одна, – дороги, а точніше їх відсутність. Особливо важка ситуація в дощову пору, і взимку, кажуть люди. І щоб хоч якось підтримати стан вулиці, люди щороку самотужки роблять косметичний ремонт .

Інколи за власні кошти купують дрібний щебінь для ямкового ремонту. Щоразу самі збирають кошти і на пальне.

Люди сподіваються, колись таки влада Підгаєць зверне увагу і на їхнє село. Поки ж – продовжують створювати комфортні умови самі для себе.