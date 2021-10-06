Що шукатимуть у Чорткові біля Домініканського костелу?

У місті Чортків, що на Тернопільщині, планують провести археологічні дослідження на території біля Домініканського костелу.

29 вересня цього року комунальне підприємство “Благоустрій” Чортківської міської ради оголосило тендер на проведення – археологічних досліджень (археологічний нагляд і археологічні розкопки) по об’єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Степана Бандери (ділянки від Домініканського костелу святого Станіслава до вулиці Олеся Гончара) з влаштуванням публічного простору перед Домініканським костелом святого Станіслава у місті Чортків.

Попередня вартість робіт складає – 632 098 грн.

Переможця, який буде проводити роботи планують визначити – 12 жовтня 2021 о 15:41.

Відтак, фірма-переможець до 1 вересня 2022 року має провести – археологічні дослідження (археологічний нагляд і археологічні розкопки) по об’єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вулиця Степана Бандери (ділянки від Домініканського костелу св. Станіслава до вул. Олеся Гончара) з влаштуванням публічного простору перед Домініканським костелом святого Станіслава у місті Чортків.

Переможця торгів визначать, виходячи з нижчої запропонованої ціни.