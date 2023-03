Огляд чоловічих кросівок New Balance 530

Чоловічі New Balance 530 – остаточно популярна і стильна модель кросівок саме в Україні, яку можна побачити у багатьох знаменитостей.

У 2013 році New Balance 530 знову з’явилися в магазинах, оскільки вони були оснащені новим матеріалом, який зберіг образ кросівка, але при цьому надав йому нового вигляду. До цього дня моделі New Balance в магазинах виготовляються з нового матеріалу Fresh Foam. Деякий час тому були випущені нові колірні рішення, які також доступні в численних розмірах взуття.

Історія створення кросів NB 530

Кросівки New Balance 530 були випущені в 1992 році. Вони розроблялися як бігові кросівки і виготовлені з високоякісних матеріалів, таких як замша, шкіра і текстильна сітка.

Ще кілька років тому люди з побоюванням дивилися на поєднання бігових кросівок або предметів спортивної індустрії зі звичайним і ошатним одягом. Ці чоловічі кросівки пропонують компроміс між модним дизайном і можливістю комфортно бігати весь день, не витрачаючи години на пошуки взуття або навіть на купівлю нового!

Сьогодні чоловічі NB 530 більше не мають іміджу бігового взуття, а перетворилася на справжній модний тренд, як і Nike Air Pegasus.

Причини популярності кросівок

Витончений дизайн New Balance 530 робить її популярною серед любителів кросівок. Її ретро-силует і нейтральні кольори привертають численні погляди.

Одним із найбільших і найпереконливіших аргументів на користь New Balance 530 є наявність простого білого кольору, який дає змогу вважати кросівки унісекс. Більш детально подивитися список чоловічих кросівок New Balance 530, а також підібрати розмір з необхідним кольором, ви зможете в інтернет магазині The White Box.

Технологічні матеріали підошви

Кросівки оснащені такою технологією поміж підошви як ENCAP (складається з прошарку EVA з підтримувальним краєм з поліуретану) та амортизація п’яти ABZORB (з використанням спеціальної гуми під назвою ізопрен), у поєднанні з товстою гумовою підошвою, кросівки New Balance створені спеціально для максимального комфорту і стабільності.

Ціна на кросівки New Balance 530

New Balance продається за ціною від 2100 гривень і більше, що робить його відносно доступним порівняно з іншими кросівками. New Balance 530 напрочуд часто купують, віддаючи перевагу новим товарам, і нині їх можна знайти в кожному інтернет магазині України.